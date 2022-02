A Città Studi Biella Open Week per i disoccupati

Corsi professionali gratuiti per l’inserimento in azienda: quale scegliere?

A Città Studi Biella un’Open Week dedicata alla scelta del percorso professionale

Il 2022 potrebbe segnare la fine definitiva della crisi pandemica: dopo due anni di incertezze e forte recessione, si intravede finalmente la luce in fondo al tunnel.

L’economia è in ripresa, così come gli investimenti delle aziende, che vogliono innovare, espandersi e guardare al futuro. In particolare, all’interno del Biellese si registra un incremento della domanda di personale da parte delle imprese, la quale tuttavia non riesce ancora a trovare un’offerta soddisfacente.

Le risorse specializzate scarseggiano, così come i percorsi di formazione capaci di inserire attivamente le persone all’interno del mondo del lavoro. Città Studi Biella vuole dare un contributo attivo a questa problematica: l’ente Biellese, da sempre attento e propositivo nei confronti del proprio territorio, ha deciso infatti di sfruttare la propria esperienza decennale per dar vita a un’offerta formativa dedicata all’istruzione delle risorse, proponendo un catalogo di corsi gratuiti dedicati ai disoccupati e finalizzati all’inserimento in azienda.

La scelta del proprio percorso professionale, tuttavia, non è mai facile: a tal proposito, Città Studi ha organizza questa settimana, fino a venerdì 25 febbraio un'Open Week dedicata ai disoccupati alla ricerca di un percorso di formazione capace di inserirli attivamente all’interno del mondo del lavoro.

Un referente di Città Studi guiderà le risorse nella scelta, illustrando i percorsi più consoni alle caratteristiche e competenze dei candidati.

È possibile prenotare il proprio appuntamento telefonando ai numeri 0158551129 - 0158551138, oppure inviando una mail all’indirizzo formazione@cittastudi.org .