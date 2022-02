Tennistavolo Vigliano, vinto lo spareggio: vetta solitaria per i ragazzi di Adrian Panaite

Sabato 19 febbraio la prima squadra di tennistavolo della Polisportiva FC Vigliano si è recata in trasferta a Briga per affrontare il Romagnano "B", terzo in classifica.

“È stata una partita tiratissima – racconta l'allenatore Adrian Panaite - I nostri portacolori si sono portati avanti 3 a 1 ma sono stati raggiunti e, dopo 4 ore di gioco, Emanuele Gritti ha chiuso la contesa, vincendo lo spareggio sul 4 a 4. Capitan Boggiani ha firmato la sua terza tripletta stagionale, gli altri 2 punti sono opera di Emanuele Gritti. È rimasto a secco Lorenzo Bortolotto, pur mostrando un bel gioco. Durante il match sono stati dispesi consigli e suggerimenti volti a caricare la squadra. La nostra squadra rimane in vetta alla classifica in solitaria, a 3 giornate dalla fine campionato”.