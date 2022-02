Pallamano, Vigliano scende in campo: ecco le gare del weekend

FC Vigliano Polisportiva pronta a scendere in campo nel campionato Under 15 regionale maschile. Saranno sei gli appuntamenti nei quali la squadra giallorossa scenderà in campo con due gare per ciascuna giornata. Si inizia domenica 27 febbraio con tutte le partite che verranno disputate nel palasport di Cavour e la squadra viglianese che alle 10:45 darà il via alla sfida con i pari età di padroni da casa di Valpellice.

Molti i giocatori in campo che già si conoscono da quando ormai due anni orsono, la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) aveva sospeso tutte le attività giovanili. Altrettanti però saranno coloro che tra le fila dell’FC Vigliano disputeranno la loro prima gara in una manifestazione FIGH. Rotto il ghiaccio con la prima partita ecco che la seconda sarà disputata alle 13:15 con Città Giardino Pallamano, società di Torino che nell’agosto 2021 ha perso il suo mentore Sergio Lanteri e che sta ora ricostruendo sulla scia di ciò che il compianto Sergio ha lasciato in eredità ad uno staff tecnico giovane.

Queste le parole del tecnico giallorosso Simone Lugli:” In questa stagione abbiamo condiviso con la società la scelta di permettere ai nostri tesserati di giocare, cosa che nella scorsa stagione non ci è stata possibile per via del numero di tesserati che si è fortemente contratto durante le prime fasi di apertura e chiusura a causa della pandemia. A settembre abbiamo iniziato le attività ed il numero di persone interessate ad avvicinarsi alla pallamano è cresciuto. In questi giorni, nonostante la chiusura dello sport di squadra a scuola, stanno arrivando in palestra altri nuovi potenziali tesserati e ciò ci spinge a poter fare ancora di più. Se si toglie Andrea Mariuzzo, che ha disputato già una gara con la formazione senior, tutti gli altri convocati non hanno mai preso parte ad una gara dei campionati federali. Alcuni hanno disputato qualche partita di attività promozionale nella stagione 2019-20, mentre la maggior parte calcherà per la prima volta il campo da pallamano. Disputeremo quindi un campionato per fare esperienza, raccogliendo da ogni incontro ciò che di meglio riusciremo a realizzare e con l’obiettivo di crescere tatticamente e tecnicamente attraverso queste dodici gare”.

La società e lo staff tecnico, stanno parallelamente portando avanti un progetto di sviluppo dell’attività che, soprattutto negli appuntamenti del martedì alla Palestra Comunale di Vigliano, permetta ai tesserati di crescere anche attraverso il rivedere ciò che riescono a realizzare in ciascun allenamento. Sarà questa una stagione di transizione che parte dalle sfide alle squadre Under 15 di Valpellice, Città Giardino e Derthona per i più piccoli, che avrà il culmine nell’organizzazione di almeno una manifestazione giovanile presso l’impianto comunale di Vigliano Biellese e che permetterà ai ragazzi e ragazze più grandi di confrontarsi nei campionati Under 17 femminile e seniores maschile, già in corso di svolgimento.