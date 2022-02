Ginnastica Biella, qualche errore di troppo ai Campionati di Rimini

La partecipazione della Squadra di Ginnastica Biella al Campionato di serie C, svoltasi a Rimini, domenica 20 febbraio, ha fruttato solo una 17a posizione in classifica generale su 21 squadre partecipanti.

Il risultato comunque positivo per l'aspetto umano, è stato influenzato agonisticamente certamente dalla poca esperienza, ma anche da qualche errore di troppo, commesso in apertura di gara, che ha po' condizionato le atlete per la durata dell'intera competizione. Non resta che lavorare ancora, sugli elementi degli esercizi per il prossimo appuntamento.

Nell'immagine, la squadra poco prima dell'inizio competizione: da destra, Virginia Zanetta, Martina Ettolli, Veronica Pastorato, Margherita Tavaretti, Anna De Filippis e Vera Rossin. Alle spalle Irina Sitnikova l'allenatrice.