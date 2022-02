Fine settimana a Bielmonte all'insegna dell'inclusività, FOTO

Week end inclusivo a Bielmonte, contornato da tante emozioni e dalla splendida giornata, organizzato dall'Ass.ne SciaLis, in collaborazione con FSSI e Scuola Italiana Sci Monte Marca - Bielmonte.

Iniziato il 19/2 con lo slalom gigante di sci e snowboard per aggiudicarsi il titolo di campione italiano, è proseguito con le gare di slalom speciale e l'atteso slalom non competitivo del pomeriggio nella giornata del 20/2.

Ma non finisce qui: a Bielmonte per la prima volta è arrivata la mototerapia con il suo ideatore Vanni Oddera, campione di motocross freestyle. Tanti i ragazzi speciali presenti che con Vanni hanno goduto dei suoi benefici.

9 società hanno partecipato ai campionati italiani dei sordi, provenienti da più parti d'Italia, 44 gli atleti.



Tante le persone presenti sul parterre e tanti i volti felici. Un week end riuscitissimo allietato dalla presenza di tanti amici: Stefano Gross, super slalomista d'eccezione, Paolo Dini, direttamente da R101, Vanni Oddera con la dolcissima Lucilla Agosti. Speakers della manifestazione Paolo Dini e Fabrizio Gulmini. Sono intervenuti i Sindaci di Piatto e Biella.



Numerosi i partecipanti allo Slalom non competitivo il cui ricavato dell'iscrizione andrà donato all'Istituto Comprensivo di Cossato, per il proseguimento del progetto di bilinguismo italiano - lingua italiana dei segni.



Un grazie particolare va a Giampiero Orleoni e alla Icemont, per l'ottima preparazione della pista gara degli atleti.