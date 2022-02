Ciccio Graziani al Ricetto di Candelo: “Venite a visitarlo, è la fine del mondo”

La visita a sorpresa di Ciccio Graziani non è passata inosservata. Il campione del mondo con la Nazionale italiana e volto noto della televisione italiana non ha solo incontrato il sindaco di Biella Claudio Corradino (leggi qui): l'ex bandiera del Torino ha raggiunto ieri anche il Ricetto di Candelo, rimanendone estasiato positivamente. “È la fine del mondo – ha commentato in un video diffuso dalla pagina Facebook del Ricetto di Candelo - Venite a visitarlo: è bellissimo”.

La stessa pagina ha pubblicato un post: “Anche un mito come Ciccio Graziani vi invita a scoprire il nostro borgo medievale, e non poteva che farlo con la spontaneità e l'innata simpatia per cui è così tanto amato da tutti! Grazie di cuore a Francesco Graziani e anche agli amici di Fondazione FILA Museum per la sorpresa”.