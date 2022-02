Biellese-Verbania, Pellerei: “Vittoria grazie ad un prestazione di squadra”

Buona la prima delle 4 partite in cui Martin Pellerei, allenatore della Juniores della Biellese, guiderà dalla panchina la prima squadra bianconera, al posto di mister Alberto Rizzo, squalificato fino al 18 marzo.

Questa la sua analisi nel post gara di Biellese-Verbania 2-0: “Una prestazione di squadra, che è stata compatta in tutti reparti, come aveva chiesto mister Rizzo: lui è soddisfatto e lo sono anch’io. Moralmente non eravamo al top, ma questo risultato doveva arrivare ed è arrivato con buona qualità tecnica e con una prova di carattere e di gruppo”.

La Biellese ha avuto ragione di un buon Verbania come conferma mister Luca Porcu: “E’ tutta una serie di partite che la squadra si esprime a buoni livelli ma non riusciamo a tramutare questo in punti che muovano la classifica. Dobbiamo rimanere fiduciosi e positivi: non si può continuare a giocare bene e non fare punti. I ragazzi si allenano sempre bene e danno sempre tutto, quindi meritano i punti che arriveranno”.

Davide Gila, colonna del centrocampo della Biellese, commenta il successo: “Vittoria importante al termine di una partita che non pensavamo così difficile: siamo venuti fuori bene e siamo contenti. Quanto alle contestazioni per gli ultimi risultati noi andiamo perché stiamo facendo bene come abbiamo dimostrato oggi”.

Mister Martin Pellerei sottoscrive: “Sono a Biella da un po’ di tempo e conosco le persone che gravitano intorno alla squadra. Le contestazioni ci sono sempre e dobbiamo conviverci”.