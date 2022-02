Valdilana, sfiammano i cavi vicino ad una casa: allarme tra i residenti

Forte preoccupazione tra i residenti di Mosso nella serata di ieri, 21 febbraio. Dalle prime informazioni raccolte, alcuni cavi elettrici hanno cominciato a sfiammare vicino ad un’abitazione per cause da accertare. I Vigili del Fuoco di Ponzone si sono portati nel comune di Valdilana per la messa in sicurezza, insieme ai tecnici per il ripristino della linea.