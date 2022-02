Tetto in fiamme a Cossato, colonna di fumo e paura tra i residenti (foto di M. Pisani per newsbiella.it)

Attimi di paura a Cossato per un incendio che ha colpito il tetto di una palazzina di tre piani. Il fatto è avvenuto poco prima delle 17 di oggi, 22 febbraio. Per cause da accertare, una canna fumaria è stata investita dalle fiamme creando preoccupazione tra i residenti della zona.

Notevole la colonna di fumo, ben visibile a diversi chilometri di distanza. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con sei mezzi riuscendo a domare il rogo e a mettere in sicurezza il tetto. Presenti anche i Carabinieri e il personale della Protezione Civile. Non si conosce, al momento, l'ammontare dei danni.