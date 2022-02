Colonna di fumo denso a Chiavazza, preoccupazione tra i residenti per incendio in via Rosazza FOTO

Colonna di fumo denso a Chiavazza, preoccupazione tra i residenti per incendio in via Rosazza (fotodi M. Benedetti e S. Zorio per newsbiella.it)

Una colonna di fumo denso, visibile anche a diversi chilometri di distanza, ha destato preoccupazione e apprensione tra i residenti di via Chiavazza, a Biella, nella centralissima via Rosazza, sede di diverse attività commerciali del rione.

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che sia scoppiato un incendio all'interno di una cantina per cause ancora da accertare. Diverse le chiamate per segnalare l’accaduto. Sul posto, oltre agli agenti di Polizia locale, si sono portati tre mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area colpita. La strada è stata chiusa alla viabilità e il traffico è deviato in via Mosca.