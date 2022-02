Biella, auto in fiamme in Riva, paura tra i residenti, foto Pisani

Incendio nella prima serata di ieri, 21 febbraio, a Biella.

Poco prima delle 22.30, i Vigili del Fuoco sono stati allertati da alcuni residenti per un veicolo avvolto completamente dalle fiamme in piazza Battiani, nel rione di Riva.

L'intervento rapido delle squadre ha evitato che il rogo si propagasse ai mezzi in sosta e al palazzo vicino.

L'auto è andata completamente distrutta; sono in corso gli accertamenti di rito per stabilire la cause dell'accaduto.