Addio Sergiulin, meccanico da più di 50 anni e appassionato di motori: aveva 79 anni

Biellese in lutto per la morte di Giuseppe Pozzati, mancato nei giorni scorsi all'età di 79 anni. Meccanico stimato e apprezzato per le sue qualità umane e professionali da più di 50 anni, era molto conosciuto in tutta la provincia per la passione dei motori, specialmente le moto d'epoca.

Soprannominato Sergiulin, è stato socio del Vespa Club Biella e del Moto Club Perazzone; inoltre, fin dagli anni '60, ha preso parte ai raduni più importanti d'Italia, rappresentando con orgoglio il nostro territorio. Questa mattina, a Ponderano, si è tenuto il funerale, alla presenza di amici e parenti.