Carnevale a Sala Biellese, tre giornate di festa e di maschere

Atmosfera di festa questo fine settimana a Sala Biellese che si appresta a trascorrere la giornata di carnevale, in programma per il 26 febbraio, con la tradizionale fagiolata che verrà distribuita in via Ottavio Rivetti a partire dalle 16. La giornata inizierà alle 14:30 con i consueti giochi dedicati ai più piccoli.

Si proseguirà domenica 27 febbraio, giorno nel quale si svolgerà la raccolta di fagioli per il secondo appuntamento di martedì primo marzo, ospitato nella piazza di Bornasco. Il programma partirà alle 15 con i giochi per bambini; alle 16 la distribuzione della fagiolata e, in conclusione, la cena di chiusura presso la trattoria “Da Rosalina”. Per quest’ultima sarà necessaria la prenotazione al numero 015.2551121.