Bel gesto Auser Valsessera, donazione alla Comunità L’Albero di Portula

Il Presidente dell’Unione Montana Valsesia, Francesco Pietrasanta, e l’assessore ai Servizi Sociali Francesco Nunziata, esprimono il loro ringraziamento all’Auser Valsessera, nella persona del Presidente Paolo Chioso, per la donazione di 1200 euro a favore della Comunità L’Albero di Portula, destinata a consentire la prosecuzione dell’esperienza di acquaticità che gli ospiti hanno iniziato a fine 2021.

«Questa donazione garantirà agli ospiti dell’Albero altre 30 settimane di accesso alle attività di acquaticità presso il Centro Sportivo Milanaccio di Borgosesia – dicono Pietrasanta e Nunziata – già avviate grazie a precedenti donazioni private. La possibilità di accedere e proseguire questo tipo di esperienza è preziosa per i nostri ragazzi, che in questo modo non solo conservano le competenze residue, ma hanno anche l’opportunità di acquisirne di nuove».