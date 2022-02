I ragazzi del Liceo Sella scendono in piazza

Gli studenti del Liceo Sella scendono in piazza. E per protestare scelgono il cuore di Biella, piazza Vittorio Veneto.

In particolare, per lo svolgimento del "presidio statico", come si legge nell'ordinanza comunale che disciplina la circolazione nella zona scelta, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione, eccetto veicoli a seguito della manifestazione e mezzi di soccorso in emergenza in Piazza Vittorio Veneto lato est, dal civico 15 a scendere, il giorno 25.02.2022, dalle ore 15.30 alle ore 17,30 e comunque fino alla fine della manifestazione.

Al Comando Polizia Locale e agli Organi Competenti è demandato il compito di disporre per la necessaria osservanza.