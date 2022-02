Graglia, bimbi in quarantena al nido, le rette le paga il Comune

L’Amministrazione comunale di Graglia con deliberazione di giunta del 4 febbraio ha stanziato una somma a favore delle famiglie dei bambini che frequentano l’asilo nido di Graglia “Il Bucaneve” al fine di integrare le rette in caso di quarantena dal COVID-19.

Da gennaio, infatti, in caso di quarantena all’interno del nido sarà l’amministrazione comunale a sostenere i costi delle rette relative ai giorni di assenza dei bambini costretti all’osservanza delle regole anticovid (tale decisione è un gesto concreto di aiuto per le famiglie allo scopo di non gravare ulteriormente sui bilanci familiari già penalizzate dal disagio della pandemia).

Attualmente il micro-nido di Graglia è frequentato da n. 16 bambini provenienti non solo da Graglia ma da diversi comuni della Valle Elvo.