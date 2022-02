Gaglianico: continuano i lavori alla rete del gas metano, FOTO

I lavori nei pressi del Comune alla rete del gas metano sono iniziati lunedì 7 febbraio e secondo i calcoli dell'amministrazione sarebbero dovuti durare una decina di giorni.

A oggi, 22 febbraio, i disagi alla viabilità lungo la S.P. 143 nel centro abitato di Gaglianico sono ancora in corso e lo stesso Comune non sa quando termineranno.

"Ci spiace per il cantiere che siamo consapevoli che crea non pochi disagi alla cittadinanza - spiega il sindaco Paolo Maggia - , ma purtroppo non è nostro e non abbiamo voce in capitolo. Io avevo anche chiesto che lavorassero il fine settimana ma non è così. E' un servizio essenziale, quindi vanno bene i lavori, spero solo che finiscano il prima possibile a questo punto".