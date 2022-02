Tiro con l'arco, due ori di squadra e argento individuale

A Carpignano Sesia le ragazze Master femminile hanno voluto fare ancora una prova prima degli Italiani a Rimini del prossimo weekend.

Nonostante l'Oro di squadra e l'argento individuale di Sara Pivaro, le cose non sono andate così bene. Eva Revera in lotta con i suoi problemi articolari e Mireille Baietto con altri, hanno ceduto un po' le armi; ora però è il momento di riprendersi, concentrarsi ed esprimere quello che hanno, che non è poco.

I maschi senza esprimere il massimo individuale, hanno fatto valere la forza di gruppo che è valsa l'Oro di squadra.