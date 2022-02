Tennis tavolo giovanile: risultati in chiaroscuro per i ragazzi dello Splendor MBLine/ Autogarbaccio al Grand Prix di Isola d Asti

Si è disputata ieri, domenica 20 febbraio a Isola d' Asti, la seconda prova del Grand Prix giovanile (prova unica).

Risultati altalenanti per i ragazzi dello Splendor MB Line/Autogarbaccio che si impongono nella categoria under 19 femminile con Martina Picco che supera in finale la compagna di squadra Nicole Caron.

Riccardo Motta raggiunge i quarti nell' under 13 maschile, categoria che vede superare la fase eliminatoria da Leonardo Alvarado e Mattia Zoppello.

Tommaso Zoppello supera l ostacolo dei preliminari e approda ai sedicesimi nell' under 15, mente nei recuperi raggiungono la finale Nicole Caron nell' under 17 femminile e Riccardo Motta nell'under 15 maschile.

Prossimo appuntamento il 13 marzo a Novara.