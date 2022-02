"Pillole in movimento" anche nel Biellese, 14 i Comuni aderenti al progetto

"Pillole di movimento" è una campagna nazionale UISP di contrasto alla sedentarietà e di promozione della cultura del movimento, che vede protagonisti i Comitati UISP e oltre 370 tra associazioni e società sportive dilettantistiche attivi negli oltre 235 Comuni italiani nei quali a partire da gennaio si svolgerà il progetto.

Attraverso le farmacie dei circuiti Gruppo Lloyds e Federfarma provinciali, partner del progetto, saranno distribuite 480.000 confezioni di “Pillole di movimento” contenenti un bugiardino /coupon per praticare gratuitamente per 1 mese attività motoria e sportiva scegliendo tra una rosa di oltre 1200 attività promosse in tutta Italia.

Il progetto è nato a Bologna nel 2010, grazie ad una rete molto capillare creatasi tra UISP, le aziende ASL e le farmacie coinvolte. Un'idea vincente che ha avvicinato moltissime persone all’attività motoria. Tra le attività più gettonate quelle svolte all’aperto e in acqua, il fitness, la danza le discipline orientali.

In Piemonte il progetto sarà gestito dai Comitati UISP di Biella, Bra-Cuneo, Torino, e realizzato in 30 Comuni. Nella fattispecie, per il nostro Territorio, nei comuni di BIELLA - Farmacie Azzellino, via Rosselli 104; Marinoni via Ivrea; San Paolo, via Torino 59 (è previsto un secondo step che coinvolgerà altre 12 farmacie) BIOGLIO - Farmacia Del Conte, via Vittorio Emanuele CANDELO - Farmacia Robiolio, via Libertà 100; Zampieri, via Sandigliano 1 COSSATO - Farmacie Viana, via Mazzini 80; San Raffaele (Rolando), via Marconi 69/A DONATO - Farmacia Di Donato, via Martiri della Libertà 3 GRAGLIA - Farmacia Tonino dott.ssa Giulia, piazza Crida 3/A MONGRANDO - Farmacie Centrale, via Roma 38; Monticello, via Monticello 105 NETRO - Farmacia Bottasso dottoressa Mirella, via Roma 2/A OCCHIEPPO SUPERIORE - Farmacia Superiore, piazza Maffeo 11 POLLONE - Farmacia Ferraris, via P.G. Frassati 13 PONDERANO - Farmacia Bardari, via Mazzini 22 SORDEVOLO - Farmacia Barrera, via Bona, 6 VALDENGO - Farmacia S. Anna (Rolando), via Roma 94 VIGLIANO B.se - Farmacie Rolando, via Milano 119; San Giuseppe, via Milano 4

Nella nostra regione, Pillole di Movimento sarà il centro di una vera e propria campagna dell’UISP sulla prevenzione, il benessere e i sani stili di vita. Oltre alla distribuzione delle scatole con relative occasioni e opportunità di pratica sportiva, stiamo organizzando una serie di workshop formativi per allenatori, tecnici, operatori, istruttori.

I temi trattati: movimento, alimentazione, sani stili di vita, prevenzione; operatori che si renderanno disponibili a intervenire nelle scuole e negli eventi che stiamo programmando.

In primavera, inoltre, UISP REGIONALE organizzerà un convegno sul movimento e sulla salute mentale, cui interverranno importanti esponenti del mondo della salute e dello sport.