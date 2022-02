Pallavolo: Botalla TeamVolley i risultati del fine settimana

Dopo la sconfitta patita al rientro dalla pausa dei campionati per Covid, il Botalla TeamVolley torna al successo e lo fa davanti al suo pubblico, con un netto 3-0 ai danni del RivaCastel Volley. Sabato le ragazze di coach Gianluca Cuda hanno messo in campo tutta la determinazione e la concentrazione necessarie per restare in corsa playoff, in attesa della prossima uscita contro Cigliano, attualmente prima forza del campionato.

«Sono molto contento di questa partita, sia per la vittoria che per la personalità che le ragazze hanno dimostrato in campo - ha commentato a caldo coach Cuda -. Era un match importante perché dovevamo assolutamente fare punti per restare in corsa playoff. È stata una buona gara, le ragazze hanno giocato in modo ordinato e preciso, senza mai rischiare nulla. Archiviato questo risultato, dobbiamo cercare di tenere alta la concentrazione per le prossime gare, nelle quali affronteremo la prima e la terza in classifica. Poi, il 12 marzo, avremo lo scontro diretto contro Lanzo, e lì ci giocheremo l'accesso ai playoff. Un traguardo che non vogliamo mancare».

«Essere riuscite a chiudere la partita in 3 set è stato molto importante soprattutto contro una squadra che era solamente ad un punto sopra di noi - ha dichiarato Lisa Silvestrini, dopo aver chiuso la gara con 20 punti all'attivo -. Questa sera siamo riuscite a ridurre il numero di errori e a trovare la giusta armonia in campo, una vittoria comunque meritata».

SERIE D

BOTALLA TEAMVOLLEY - RIVACASTEL VOLLEY 3-0Parziali: 25-20, 25-17, 25-15TeamVolley: Lorenzon 2, Silvestrini 20, Vodopi 2, Pelliciari 11, Scoleri 1, Perissinotto 3, Biasin 5, Damo 2, Valli (L). Allenatore: Gianluca Cuda.

RISULTATI DELLE FORMAZIONI GIOVANILI

UNDER 18 ECCELLENZA

ALESSANDRIA VOLLEY - BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3

Parziali: 19-25, 18-25, 17-25TeamVolley: Lorenzon 2, Levis 12, Biasin C. 4, Pelliciari 2, Biasin B. 22, Caramori 7, Fiorotto 1, Zatta 4, Ippolito (L). Allenatore: Paolo Salussolia.

UNDER 16

BOTALLA TEAMVOLLEY - ARONA VOLLEY BIANCA 3-2Parziali: 23-25, 25-23, 19-25, 26-24, 15-10TeamVolley: Allorto 3, Nanì 14, Vioglio 13, Scoleri 10, Damo 6, Di Stefano 11, Tallia 2, Cena 2, Fiorotto (L). Allenatore: Gianluca Cuda.

UNDER 14

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY - VIRTUS BIELLA 3-1

Parziali: 25-27, 25-13, 25-22, 25-17.