Vigliano in lutto per la morte di Vito Labanca, aveva 66 anni (foto di repertorio)

Vigliano Biellese in lutto per la morte di Vito Labanca, scomparso improvvisamente all'affetto dei suoi cari all'età di 66 anni. Era molto conosciuto in tutto il paese: per molti anni, infatti, aveva gestito un bar servendo dietro il bancone con cordialità, solarità e grande competenza.

La veglia di preghiera verrà recitato a Vigliano alle 19 di stasera, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta; alle 14.30 di domani, 22 febbraio, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Bonino, sempre all'Assunta di Vigliano.