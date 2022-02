Muore a 57 anni, Zubiena e Gaglianico piangono la morte di Fabrizio Mensa

Ha suscitato profondo dolore la notizia della morte improvvisa di Fabrizio Mensa, mancato all'affetto dei suoi cari a soli 57 anni. Era molto conosciuto in tutto il Biellese, specialmente nel suo paese nativo, Zubiena, e a Gaglianico, dove si era stabilito nell'ultimo periodo. Qui si sono svolti i funerali nei giorni scorsi. Insieme alla sua compagna, aveva gestito un bar a Zubiena.

In queste ore, la pagina Facebook Vermogno Vive Zubiena gli ha dedicato un sentito ricordo: “Il Vermogno vive con grande dolore e ricorda Fabrizio Mensa, un uomo buono e solare, una presenza che riusciva ad instillare energie positive col la sua disponibilità e attenzione agli altri. Intuiamo l'infinito dolore della famiglia e siamo vicini a Betty: la bellezza del loro amore era evidente a tutti, e proprio nella profondità di questo amore scorgiamo l'abisso di dolore nel quale Betty è proiettata. La nostra comunità si stringe con affetto e vicinanza, affinché dall'amore e con l'amore si possa sconfiggere la morte ed allungare lo sguardo in modo da ricercare e ritrovare Fabrizio in tutto ciò che di bello ha saputo costruire partendo dalla nostra meravigliosa Betty. Ciao Fabrizio, ad maiora”.