Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nella prima serata di ieri, 20 febbraio. Le squadre sono state allertate per due incendi di piccola entità, avvenuti prima a Veglio poi in prossimità della Panoramica Zegna, a Valdilana.

In entrambi i casi, i roghi sono stati domati molto velocemente e le aree interessate bonificate in tempi rapidi. Sono in corso i dovuti accertamenti per stabilire le cause dei due episodi.