Due incidenti stradali a Valdilana e Pray, un 38enne in Pronto Soccorso (foto di repertorio)

Un uomo di circa 38 anni è stato trasportato in Pronto Soccorso per accertamenti, dopo esser rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo nella prima serata di ieri, 20 febbraio, a Trivero, nel comune di Valdilana. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto, insieme al personale sanitario del 118.

Sempre ieri, si è registrato un sinistro tra due automezzi, a Pray: fortunatamente nessuno dei conducenti è rimasto ferito nell'impatto. Solo danni ai veicoli.