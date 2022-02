Biella, al via i corsi di ginnastica per anziani al centro incontro di via Delleani

L’emergenza sanitaria da covid-19 ancora in corso, non consente all’Amministrazione di avviare, nel 2022, i corsi di ginnastica dolce presso le palestre comunali, sia per le difficoltà legate all’utilizzo e sanificazione dei locali da parte di più associazioni sportive (seppur in orari diversi), sia per l’indisponibilità delle Scuole a concedere le palestre stesse per attività extracurricolari.

Vista però la richiesta pervenuta al Comune di Biella da parte di un gruppo di anziani che aveva aderito ai corsi di ginnastica dolce nel 2021, di poter svolgere attività fisica presso il Centro incontro anziani di via Delleani, richiamando l’importanza dello sport per la prevenzione secondaria e terziaria a favore di cittadini affetti da patologie croniche, in un’ottica di benessere e miglioramento della salute, l'amministrazione attraverso una delibera di giunta ha deciso di fare partire alcuni corsi.

Al centro incontro di via Delleani saranno dunque attivati 4 corsi di attività fisica fino al mese di giugno 2022, lunedì e giovedì mattina n. 2 corsi dalle 9,00 alle 10,00 e dalle 10,15 alle 11,15; lunedì e giovedì pomeriggio n. 2 corsi dalle 15,00 alle 16,00 e dalle 16,15 alle 17,15.

Il numero massimo di partecipanti per ciascun gruppo non potrà superare i 15 anziani per gruppo.