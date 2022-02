Provincia di Biella: nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)

È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) della Provincia di Biella, costituito in forma monocratica.

L’incarico avrà durata di tre anni, i candidati in possesso dei requisiti, possono presentare la domanda di partecipazione in forma digitale, la stessa è disponibile all’indirizzo https://servizi.provincia.biella.it/portal/servizi/moduli/pre_auth esclusivamente previa autenticazione mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID).

La domanda deve essere inviata attraverso la procedura online entro il giorno 2 marzo 2022, quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale, a pena di esclusione.