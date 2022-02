Meteo, in arrivo venti intensi su tutto il Piemonte

In arrivo venti intensi su tutto il Piemonte. Lo comunica l'Arpa Piemonte in una nota sul proprio sito: “La discesa di un nucleo di aria polare sull'Europa centrale causerà precipitazioni diffuse sul versante nord delle Alpi e condizioni di foehn estese sulla nostra regione. I venti inizieranno a rinforzarsi già nelle prime ore di oggi sulle Alpi occidentali e settentrionali, per poi estendersi progressivamente alle vallate e quindi alle pianure, a partire dalle ore centrali della giornata, intensificandosi progressivamente. Sono attese raffiche molto forti sulle creste e nelle vallate dalle Alpi Cozie alle Lepontine, laddove il muro del foehn tenderà a spingersi fino anche a media valle nel corso della giornata. Anche negli sbocchi vallivi e sulle pianure sono probabili raffiche locali molto forti, tra i 60 e 90 km/h, a partire dalla tarda mattinata, in particolare tra Cuneese, Torinese ed Astigiano. Tali condizioni persisteranno fino alla mattinata di martedì quando i venti, sempre molto sostenuti, ruoteranno da nord, interessando maggiormente la Valle d'Ossola e le pianure settentrionali e attenuandosi in modo deciso sul resto della regione. Il vento sarà accompagnato sulle Alpi anche da nevicate moderate, per lo più al di sopra dei 1000 ma localmente più in basso, attorno agli 800-900 m, nelle vallate interne più chiuse al confine con la Francia. Date le caratteristiche del fenomeno potrebbero verificarsi disagi alla viabilità e allo solgimento di attività ordinarie in montagna”.