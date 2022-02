25 febbraio, stop a bus e treni

Venerdì è stato indetto uno sciopero dei trasporti, e possibili disagi potranno esserci anche sui mezzi Atap.

Il comunicato dell'azienda dei trasporti locale riporta che lo sciopero verrà effettuato nel rispetto delle fasce orarie, concordate localmente che prevedono per il Personale viaggiante: 24 ore (dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 a fine turno), mentre per il Personale a terra l'intero turno.

Atap informa che l'ultimo sciopero ha avuto un tasso di adesione del 40,37%.

"Le aziende del settore, rappresentate dalle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav - denunciano le organizzazioni sindacali - non hanno dimostrato la buona volontà di procedere ad una convocazione per individuare un percorso concreto e risolutivo, segno evidente della volontà di rinviare quanto più possibile la soluzione della controversia e il confronto per il rinnovo del Ccnl".

Alla luce di questa situazione di stallo ed in considerazione delle ingenti risorse pubbliche già stanziate per il settore, affermano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri, "è necessario che le Istituzioni interessate, a cominciare dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, intervengano, anche al fine di vincolare una parte delle stesse risorse al rinnovo del ccnl, diritto non più rinviabile per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore".