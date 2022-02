Cimitero di Cossila San Grato, un lettore: "Mi chiedo perchè non lo si renda più decoroso"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera che riguarda il cimitero di Cossila San Grato a Biella.

"A Cossila ho 11 parenti sepolti, e purtroppo il degrado è sempre più evidente. Per scendere nei loculi sotterranei la vetrata è rotta, un grave pericolo per chi deve passare di lì. Non parliamo poi delle 2 piante per scendere nell'altro sotterraneo. Se per caso si incrocia un'altra persona, una deve fermarsi perchè non si passa in due.

Mi chiedo come mai non si faccia niente per rendere questo cimitero un po' decoroso".