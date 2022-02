Il 2022 si apre all'insegna dei lavori, ecco i progetti in cantiere a Camandona

Sono molti i progetti di intervento pubblico che interesseranno il comune di Camandona nel corso del 2022, molti dei quali dedicati alla riqualificazione urbana e alla messa in sicurezza. Innanzitutto, sono attualmente in fase di esecuzione il rifacimento del tetto della casa di frazione Falletti, per un totale di 81 mila euro, e la messa in sicurezza della strada Molino Poa-Governati-Molino fino al ponte sullo Strona per un totale di 65 mila euro. Tra di essi, anche la messa in sicurezza del territorio e delle strade comunali nelle frazioni Pianezze, Dagostino, Vacchiero, Bonaro, Mino, Piazza, Carchessio e Terlo.

Per quanto riguarda i progetti in corso di avviamento nella prima porzione dell’anno è da segnalare la partecipazione al bando ministeriale, per un contributo totale di 298 mila euro, al fine di completare i lavori relativi alla frana di frazione Mino, al quale si aggiungeranno la messa in sicurezza della strada comunale Cerale-Santuario del Mazzucco e altre opere di consolidamento stradale. Entro il 15 maggio saranno avviati gli interventi volti a completare la pavimentazione in cubetti di sienite di piazza del Municipio e piazza della Chiesa, insieme all’eliminazione delle attuali barriere architettoniche per un totale di 84 mila euro.

Infine, 50 mila euro saranno devoluti all’efficientamento energetico e ristrutturazione della casa di frazione Bianco 35 andando così a costituire il primo lotto di interventi. Ad esso seguiranno il secondo e terzo lotto nel 2023 e 2024 con importo pari al primo. A concludere la programmazione saranno i lavori per la pavimentazione del marciapiede a lato della strada che conduce al cimitero e altre opere di abbellimento del centro del paese.