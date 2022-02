Superlativa Biella sbanca Treviglio e va a ridosso di Milano Piacenza e Capo d'Orlando

Biella sbanca Treviglio alla fine di una partita accorta gestita con attenzione e che da agli uomini di Zanchi due punti d’oro ottenuti su un campo e contro una compagine tosta e molto forte. Se la Biella vista contro Torino era troppo brutta per essere vera, sembra palese che la lezione subita dalla Reale Mutua sia stata salutare per i giovanissimi biellesi che si prendono due punti che li fanno agganciare al treno delle terzultime.

Biella è on fire, soprattutto all’inizio, quando gestisce bene i possessi e dopo aver chiuso in vantaggio il primo quarto allunga nel secondo fino ad avere nove punti di vantaggio. Treviglio ha un Miaschi super e l’ex Biella si ricorda le sue specialità tiro dalla lunga e penetrazioni che riducono il gap fino a mandare al riposo lungo Biella avanti solo di uno. Nel terzo poi i lombardi mettono la freccia e per Biella si fa dura, ma Infante e compagni, hanno il merito di resistere a contatto, anche se l’attacco dei lanieri è spuntato in questo periodo. Nell’ultimo quarto Bertetti indovina una delle tante triple di questa sera che mettono i biellesi in rampa di lancio per il 55 a 59. Treviglio torna avanti, ma poi è Kenny Hasbrouck che indovina due tiri consecutivi e a costringere Treviglio a inseguire. Miaschi è l’ultimo ad arrendersi e Davis sigilla con un libero la vittoria. Ora niente è più impossibile.

Gruppo Mascio Treviglio-Edilnol Pallacanestro Biella 71-73

Parziali: 20-21, 36-37, 52-50

Gruppo Mascio Treviglio: Rodríguez 11, Sollazzo 11, Miaschi 19, Sacchetti 7, Langston 9, Venuto, Reati 3, Lupusor 2, D’Almeida 7, Bogliardi 2, Abati Toure ne. All.: Michele Carrea.