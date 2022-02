La musica per noi giovani è una valvola di sfogo, il modo in cui esprimiamo i nostri sentimenti, il modo in cui cerchiamo di scappare dalla realtà per poi magari chiuderci in noi stessi a pensare e ragionare su ogni cosa ci passi per la testa. Alla musica siamo vicini la maggior parte delle volte in cui viviamo momenti bui, in quanto parla per noi ed esprime il nostro malessere, o in caso ci sia un evento che ci ha messi particolarmente di buon umore, esprime il nostro star bene ed essere felici!

Ma non solo ha queste funzioni. Può essere anche un modo per spronare noi stessi a dare il meglio e non mollare, come ad esempio nello sport, dove se si ascolta la musica giusta, può funzionare come spinta per avere risultati migliori. Anche nell’ambito scolastico, può esserci di aiuto perchè per molti di noi è un modo per concentrarsi meglio e quindi studiare o svolgere dei compiti con più facilità.

Al giorno d’oggi per la maggior parte dei giovani è diventato fondamentale avere cuffiette e musica in ogni dove, perchè la usiamo come compagna di viaggi e avventure, ma non è solo uno strumento per i nostri sentimenti, emozioni o azioni, è ciò che può aiutarci a socializzare con altri ragazzi dato che può essere oggetto di discussioni e magari ci può far avvicinare ad un'altra persona in quanto scopriamo avere i nostri stessi gusti musicali.

Io credo che un mito da sfatare sia, che noi giovani ascoltiamo solo musica priva di senso e assordante: ognuno ha i propri gusti e preferenze che non andrebbero mai giudicate… Molto spesso ascoltiamo canzoni, anche non italiane, che hanno un significato molto profondo e significativo e sono proprio quelle canzoni che ci aiutano ad uscire da momenti tristi, o quelle che ci spronano sempre e nonostante tutto.

In conclusione la musica è la cosa a cui siamo più legati, ciò che è capace di spingerci a osare, nonché la melodia che utilizziamo per esprimere al meglio noi stessi, in ogni nostra azione e probabilmente senza, in molti casi, saremmo persi.