Taglio del nastro a Candelo per la mostra Liberi di Imparare, Gelone: “Cultura protagonista”

Taglio del nastro a Candelo. Da ieri fino al prossimo 3 aprile, Candelo ospita per la prima volta uno dei musei più importanti e visitati del mondo: il Museo Egizio.“Con grande orgoglio abbiamo inaugurato la mostra Liberi di imparare – spiega il sindaco Paolo Gelone - A Candelo la cultura è protagonista della ripartenza, così come la rete (con una squadra davvero ampia di partner, che ringrazio ancora una volta) è elemento essenziale del rilancio del nostro paese e del territorio intero. Presente tra gli altri anche Paola Matossi, Direttrice Comunicazione e Marketing del Museo Egizio, che ha rivolto parole di apprezzamento importanti non solo per il lavoro svolto in questi mesi sulla mostra, ma anche su quel che stiamo realizzando sul percorso di valorizzazione del nostro borgo, che le abbiamo mostrato in anteprima.Mai come ora, passo dopo passo, siamo vicini al salto di qualità. C'è ancora tanto da fare, certo, ma la direzione è quella giusta”.