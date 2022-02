Su Nuraghe, San Valentino in poesia con i versi di Nicola Loi

Per San Valentino poesia di Nicola Loi ed orchidea in fiore - Foto Su Nuraghe

San Valentino, festa degli innamorati, caduta 40 giorni dopo l’Epifania, l’antico Natale successivamente anticipato di 12 giorni a ridosso dell’antica festa solstiziale.

Eredità antiche, in entrambi i casi giunte a fino noi per trasferimento nella nuova Fede.

Festa di febbraio, ha perso le antiche caratteristiche, conservando ed enfatizzando aspetti che meglio rispondono alla sensibilità della società contemporanea. Società che cambia valorizzando, finalmente, la donna non sempre rispettata. Per questo particolare giorno “custa die chi balet che oro / questo giorno prezioso come l'oro”, giungono al Circolo Culturale Sardo di Biella, i versi di Nicola Loi di Ortueri, Nuoro. Sei quartine che verranno inserite tra i testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant” per imparare a leggere e scrivere in lingua materna nell’idioma parlato oggi che racconta il tempo presente.

Santu Valentinu

Su regalu pro Santu Valentinu,

Amore meu, a istare cun tegus.

A ti tenner’ istrinta forte in sinu,

Coro cun coro chi sias cun megus.

Su tempus chi colas umpare a mie,

Unu minutu sunt annos de vida.

Chi totu in bene lu torret a tie,

Chi dogni brama ti siat cumprida.

Ti mando lizos, orchideas e rosas,

Chi ti cunfidant sena faeddare.

A s’orija ti narant tantas cosas,

Cussas chi mai as ismentigare.

In custa die chi balet che oro,

Ca est de custa vida su valore.

S’idet bolende dae coro in coro,

Sa fortza pius manna chi est s’amore.

A chent’annos de vida, amore meu,

Chi sigas cun salude sa carrela.

Su bene apas de su mundu intreu,

Che pintura de mastru in-d-una tela.

Cando arrivat sa bella mirada,

Dae oju in oju che lughente raju.

Intendes cudda aèra profumada,

Diligamente che sa rosa in maju.

Nigolau Loi, su 14 de frealzu 2022

San Valentino

Il regalo per San Valentino,

Amore mio è che io stia con te.

Che ti tenga forte al petto,

Cuore a cuore che tu sia con me.

Del tempo che trascorri assieme a me,

Un solo minuto vale un anno intero.

Ciò che mi dai possa tornare a te in bene.

Si possa realizzare ogni tuo desiderio.

Ti mando gigli, orchidee e rose,

Che senza parole esprimano il mio amore.

Che ti sussurrano all'orecchio tante cose,

Che mai tu dimenticherai.

In questo giorno prezioso come l'oro,

Perché è il valore di questa vita.

Si vede il liberarsi da un cuore all'altro

La forza più grande che è l'amore.

Cento anni di vita, amore mio,

Possa tu seguitare con salute la tua strada.

Abbia tu il bene dell'intero mondo,

Come un dipinto di un maestro nella tela.

Quando si nota quel particolare sguardo,

Raggio lucente da un viso all'altro.

Senti l'aria divenir profumata,

Dolcemente come le rose a maggio.

Nicola Loi, 14 febbraio 2022