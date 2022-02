Torino, nuova perdita di gas in piazza Castello: fuoriuscite di metano dai tombini

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti nella notte in piazza Castello per una perdita di gas dalla tubazione interrata. In particolare l'allarme è scattato quando alcuni passanti hanno segnalato fuoriuscite di metano dai tombini.

Sul posto sono intervenuti anche il nucleo nbcr e il funzionario di servizio a coordinare le operazioni. I tecnici delle società energetica hanno lavorato per ripristinare la rete di distribuzione. Le attività di soccorso tecnico urgente sono terminate intorno alle 4.

La zona interessata è la stessa che 10 giorni fa, il 10 febbraio, era stata evacuata per una fuga di gas in una palazzina di via Pietro Micca proprio all'altezza della piazza. I circa 70 cittadini che erano stati evacuati sono tornati nelle proprie case da pochi giorni. Questa notte il nuovo intervento non ha richiesto per fortuna di evacuare nessuno ed è stato risolto senza troppi disagi per i residenti.