Incidente a Cossato in via Vercellotto - Foto Benedetti per newsbiella.it

Poco prima delle 7 di questa mattina i soccorsi sono giunti in via Vercellotto a Cossato per un'auto che, alla guida di un giovane, è uscita di strada ed è carambolata finendo la sua corsa in un giardino.

I sanitari del 118 hanno immediatamente preso in carico il ragazzo, che fortunatamente è rimasto illeso, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area. I Carabinieri si sono occupati dei rilievi e delle pratiche necessarie in questi casi.