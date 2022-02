Biella, campana del vetro "Fuori servizio" in Riva, cementati gli spazi dove buttare bottiglie e simili

Fatto alquanto singolare in Riva in questi giorni, a Biella, dove in una campana del vetro ne sono stati cementati gli spazi dove buttare bottiglie e simili per il corretto smaltimento.

La segnalazione è stata fatta da un cittadino sui social. "La pacchia è finita" si legge nei cartelloni che sono stati anche affissi sempre sulla campana.

"Probabilmente questo gesto è di qualcuno a cui dava noia il rumore del vetro che si infrange - commenta il vicesindaco Giacomo Moscarola - . Ma in ogni caso la campana resterà lì, non è il comune che sceglie dove posizionarle. Nei prossimi giorni toglieremo il cemento e sarà di nuovo utilizzabile".