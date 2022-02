Viotti: "Non è facile convincere i ragazzi che il tempo sistemerà ogni cosa"

Li hanno definiti “venti di guerra”, ci raccontano ogni giorno su giornali oppure online. Ma noi a cosa crediamo? A cosa dobbiamo credere e cosa dobbiamo pensare per il nostro futuro? Sentiamo spesso dire che i giovani hanno un futuro incerto, spesso vago. Cerchiamo di sostenerli come possiamo, come riusciamo, ma non è facile convincerli che il tempo sistemerà ogni cosa, che sono al sicuro, laddove l’incertezza impera e la società annaspa.

In un mondo che perde equilibri, come diventa anche solo immaginabile trovare un appiglio per essere sereni, condividere un futuro, un momento di pace, tra le dune di un universo perennemente instabile e caotico?

Dovremmo trovare solidarietà dalle politiche democratiche e inneggianti soluzioni positive per tutti: invece pare di tornare ai tempi della guerra fredda quando i due blocchi, Est e Ovest, si contendevano strisce di terra e di popoli. Il punto rimane il solito: per il gioco di potere di pochi, devono rimetterci in molti, in troppi, e di solito accade, che siano i giovani! Ragazzi che devono muoversi ai fronti per combattere, ignari cittadini che si vedono piovere bombe in testa, supermercati con gli scaffali vuoti e farmacie piene di malati.

Che tipo di esistenza potremmo mai coltivare se, come dicono i ragazzi ai quattro lati del pianeta, in un eco sonoro parzialmente indistinto, ogni giorno ce n’è una? Riusciamo a stento a separarci mentalmente e fisicamente dal Covid, adesso l’Ucraina e domani chi ci sarà? Possiamo sperare che arrivi qualcosa che apra le menti e i cuori a un rinnovato pacifismo dell’anima, o dobbiamo continuare all’infinito a sentirci braccati, un popolo umano in preda al delirio di alcuni gerarchi troppo poco democratici per definirsi tali? Riflettiamo e nel nostro piccolo, evitiamo i conflitti.

