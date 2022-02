Regione, accordo di collaborazione con la Renania Settentrionale–Vestfalia

Martedì 15 febbraio il Presidente Alberto Cirio, presso il Palazzo della Regione, ha incontrato il Ministro agli Affari Federali, Europei e Internazionali del Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, Dr. Holthoff-Pförtner, e l’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, S.E. Viktor Elbling, in occasione della firma della Dichiarazione di intenti congiunta per la collaborazione e lo sviluppo di relazioni amichevoli tra la Regione Piemonte e il Land della Renania Settentrionale-Vestfalia.

L’incontro e la cerimonia di firma si inseriscono nel contesto di una visita che una delegazione del Land della Renania Settentrionale-Vestfalia ha effettuato in Piemonte, nei giorni 14 e 15 febbraio, accompagnata dal Console Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano, Ingrid Jung.

Tale visita, oltre al confronto politico con il Presidente Cirio che ha preceduto la sigla della dichiarazione di intenti, ha visto la delegazione recarsi presso il Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente Environment Park di Torino, alla presenza dell’Assessore regionale all’Ambiente, Energia, Innovazione e Ricerca Matteo Marnati, per un confronto sulle reciproche politiche regionali in materia di idrogeno.

La Dichiarazione di intenti congiunta per la collaborazione e lo sviluppo di relazioni amichevoli tra la Regione Piemonte e lo Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, valida per un periodo di 3 anni, prevede l’avvio di una collaborazione bilaterale sui temi dell’idrogeno, dell’intelligenza artificiale, della guida autonoma e dell’agricoltura di qualità. Le due Regioni prevedono inoltre di intensificare la propria partnership europea nell’ambito delle loro relazioni con le Istituzioni europee.

“La firma della Dichiarazione d’Intenti tra il Piemonte e il Land della Renania Settentrionale-Vestfalia rappresenta l’avvio di una collaborazione strategica di importanza fondamentale tra le nostre Regioni” - ha sottolineato il Presidente Alberto Cirio “.

"Ci conosciamo da tempo, - ha spiegato Cirio - nell’ambito del lavoro comune che svolgiamo a Bruxelles per la qualità dell’aria e in ambito automotive, oltre che per lo sviluppo del corridoio europeo Genova-Rotterdam, ma la decisione di allearci stabilmente su temi d’avanguardia come l’idrogeno, la guida autonoma, l’intelligenza artificiale e l’agricoltura sostenibile di qualità, determina un salto di qualità nelle nostre relazioni di cui mi rallegro e che porterà rilevanti benefici ai nostri territori e alle nostre economie. La presenza oggi dell’Ambasciatore Elbling e del Ministro regionale Holthoff-Pförtner sono la viva rappresentazione di quanto siano intensi e solidi i rapporti tra il Piemonte e la Germania, ormai vicinissima ad essere la prima destinazione per l’export piemontese e da lungo tempo nostro primo mercato estero per quanto riguarda il turismo. Le nostre vocazioni industriali e le caratteristiche dei nostri tessuti economici sono talmente simili da essere ormai profondamente interdipendenti. E’ di conseguenza compito della Regione, non solo assecondare, ma favorire e rafforzare questi processi, aiutando le nostre imprese a lavorare insieme di più e meglio”.

“Il Piemonte e la Renania Settentrionale-Vestfalia” - ha dichiarato il Ministro regionale Stephan Holthoff-Pförtner - “stanno affrontando sfide simili in processi di trasformazione comparabili e vantano entrambi una lunga tradizione industriale. Siamo entusiasti di lavorare insieme su importanti temi quali l’idrogeno, l'intelligenza artificiale, la guida autonoma e l'agricoltura innovativa e di qualità. La Renania Settentrionale- Vestfalia è fortemente determinata a collaborare con la Regione Piemonte anche attraverso il mutuo apprendimento e lo scambio di buone pratiche. Il nostro obiettivo condiviso, in questa cooperazione, è dare forma alla politica europea comune e rafforzare la cooperazione tra regioni in Europa. L'amicizia e il sodalizio con il Piemonte è un passo importante e cruciale in questa direzione”.

“L’Italia è un partner strategico per la Germania - a tutti i livelli, anche a quello regionale - ha sostenuto l’Ambasciatore Viktor Elbling -. Ne è l’espressione la cooperazione tra il Piemonte e la Renania Settentrionale-Vestfalia, regione pulsante che rappresenta oltre un quinto del PIL tedesco ed è da decenni casa per migliaia di cittadini italiani. Vedo un grande potenziale nella cooperazione tra le due Regioni e sono convinto che questo potenziale si tradurrà in progetti concreti a beneficio di entrambi i partner. Con il piano d’azione che stiamo elaborando tra Italia e Germania vogliamo dare un ulteriore impulso alle relazioni bilaterali e promuovere i nostri rapporti in settori strategici come la transizione green o la cooperazione scientifica, temi cruciali anche per il Piemonte e la Renania Settentrionale-Vestfalia”.

Il Land della della Renania Settentrionale-Vestfalia, con circa 18 milioni di abitanti, è il più popoloso di Germania e, con un PIL (pre-Covid) di quasi 700 miliardi di euro, rappresenta oltre un quinto del PIL tedesco e supera di oltre 10 miliardi il PIL dell’intera Turchia. Il Land ospita un terzo di tutti i produttori tedeschi della filiera automotive, con 800 aziende e oltre 200.000 occupati, ma occupa posizioni di leadership in Germani e in Europa anche nei settori tradizionali della chimica, della logistica e dell’ingegneria meccanica nonché nei settori emergenti in campo energetico, digitale, ICT, bio e nano-tecnologie, salute e food.