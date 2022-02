Pd Cossato: "Finalmente chiarimenti sulla Tarip"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Circolo Pd Cossato sulla Tarip:

"A volte lavorare in silenzio, ma duramente, paga. Attraverso i nostri canali, abbiamo interessato fin da subito, ben prima del Sindaco Moggio, il CdA di SEAB delle vicende che hanno riguardato le esagerazioni e le richieste poco ortodosse di NPL nei confronti dei cittadini incolpevoli che si sono visti richiedere gli insoluti TARIP maggiorati di spese legali esorbitanti nonostante non avessero avuto nessun sollecito.

Ora, abbiamo saputo ufficialmente che sarà possibile: richiedere una rateizzazione degli importi dovuti, limitarsi a pagare la somma TARIP dovuta, senza le spese legali, come avevamo sempre consigliato, per chi avesse già pagato le spese prima del loro dimezzamento, il CdA lavorerà per fare in modo che NPL rimborsi questa somma in più, azione sacrosanta per evitare figli e figliastri.

Questi risultati si aggiungono alla modifica del regolamento TARIP da noi proposta e approvata all'unanimità che eviterà che cose del genere accadano ancora in futuro. Questo non toglie nulla rispetto al giudizio verso la condotta di NPL, ma è un segnale chiaro ai cittadini".