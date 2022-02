Inceneritore Cavaglià, ecco i motivi del NO di Valledora e Legambiente

Il presidio per il NO all'inceneritore Cavaglià ai Giardini Zumaglini - Foto Alessandro Bozzonetti

Studenti ed insegnanti, rappresentanti di fondazioni e associazioni di categoria, sindaci ed esponenti politici locali si sono trovati giovedì 17 febbraio ai Giardini Zumaglini di Biella per dire NO, insieme a Movimento Valledora e Legambiente, all'inceneritore-termovalorizzatore, in progetto di realizzazione a Cavaglià, in un sito vicino a località Gerbido, ed il cui iter autorizzativo è ancora in corso presso la Provincia di Biella.

Ecco i due principali motivi del NO del Movimento Valledora. “La salute – afferma Anna Andorno - , perchè non è vero che l'inceneritore non ha emissioni, e la nostra zona agricola, turistica e tranquilla, piena di paesi e gente che non vuole niente che sbuffi sopra la testa. Con questo presidio presentiamo le nostre ragioni alla città di Biella, ragioni che abbiamo già portato e discusso in tutte le sedi istituzionali, e fatto valere sia nel periodo precedente che durante l'inchiesta pubblica . Altre modalità non le abbiamo”.

Il progetto riguarda un impianto enorme come spiega Daniele Gamba di Legambiente Biella: “Un edificio alto 56 metri, che raggiunge i 90 metri con il camino, ed il cui fronte è pari a 270 metri. Quindi con un impatto impressionate dai punti di vista urbanistico, viario, di dispersione, per salute e ricadute economiche-sociali. Un impianto inaccettabile in quanto il piano dei rifiuti vigente per il Piemonte orientale non prevede la necessità di nuovi impianti, bensì spostare il combustibile solido secondario derivante dal trattamento della differenziata (plastica e bioessicazione) verso impianti già esistenti”.

Impianti come quello di località Gerbido, sempre a Cavaglià. “Questo - continua Gamba – è ancora capiente purchè si raggiungano gli obiettivi di differenziata. In Piemonte oggi siamo al 58%. E' è dal 2012 che dobbiamo raggiungere il 65%: se, in questi anni, avessimo rispettato la tabella di marcia della differenziata avremmo risparmiato 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti, che equivale alla produzione di un anno”.

Secondo Legambiente l'inceneritore contrasta anche il recupero della materia. “Recentemente ho visto in televisione – dichiara Gamba – un servizio sulla produzione di pannelli con legno da recupero, settore in cui non si trova più materia prima perchè finisce nelle termovalorizzazioni: un'assurdità perchè quel materiale è recuperabile. Inoltre, sulla carta lo presentano come impianto per rifiuti speciali: in realtà accoglierà rifiuti di origine urbana che, pur mantenendo la stessa composizione chimica, vengono qualificati come speciali dopo la bioessicazione”.