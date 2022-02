Da Biella a L’Aquila in motorino, anche un giovane di Ornavasso al Crazy Italian Rally Winter

Partirà il 25 febbraio da Biella il Crazy Italian Rally Winter, il ‘raid’ aperto esclusivamente ai ciclomotori di 50 cc di cilindrata che percorreranno i circa 1200 km, tra andata e ritorno, che dividono la città da Castel del Monte in provincia di L’Aquila.

I partecipanti potranno scegliere il percorso ma dovranno transitare in alcuni punti di controllo che sono stati fissati sui passi appenninici Penice, Cisa, Pradarena, Carnaio, Mandrioli e Cornello.

“Questa ‘gara’ non competitiva – spiega Gianluca Piccardo, giovane di Ornavasso che parteciperà con la sua Vespa 50 del 1974 – è comunque abbastanza estrema perché i mezzi non sono progettati per queste lunghe percorrenze, si va d’inverno e fa molto freddo”.

“Quest’anno – prosegue Piccardo – , insieme a Matteo Ellena e Raoul Giuliodori, abbiamo deciso di formare il ‘Lento Team’ . Insieme per poter raccontare questa esperienza: a tal proposito abbiamo aperto la pagina Facebook ‘Lentamente’ così chiamata perché coi cinquantini non si va di certo veloce”.

“Nella speranza che non venga a nevicare sui passi appenninici, il freddo e i problemi tecnici potrebbero essere le difficoltà maggiori che potremo incontrare, anche i miei compagni parteciperanno con scooter che hanno 20 e 25 anni che guasti meccanici potrebbero subirne. Se rimani piedi devi trovare il modo di sopravvivere, recuperare un furgone e riportarti a casa il motorino" conclude Piccardo.

La manifestazione è organizzata dal gruppo Brados. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori tramite le loro pagina Facebook o sul sito www.brados.it