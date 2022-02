Covid, la variante Omicron continua ad essere dominante in tutto il Piemonte

Prosegue da parte di Arpa Piemonte il monitoraggio settimanale della diffusione del SARS-CoV-2 nella popolazione piemontese attraverso il campionamento e l’analisi dei reflui urbani non depurati che contengono materiale genetico del virus espulso con le feci umane.

“Gli esiti riferiti ai campioni dell'ultima settimana, prelevati il 7 febbraio scorso nei depuratori di Castiglione Torinese, Alessandria, Cuneo e Novara, evidenziano ancora una volta la dominanza della variante Omicron, che presenta allo stato attuale tre sottovarianti (BA.1.1, BA.2 e BA.3) – spiega l'Arpa in una nota - I campioni analizzati provenienti dai quattro quadranti territoriali presentano, come nella settimana precedente, mutazioni riferibili a tutte queste sottovarianti. L’evoluzione del quadro complessivo sembra confermare una progressiva affermazione della sottovariante BA.2, ma non della sottovariante BA.3. Fino ad oggi nelle analisi delle acque reflue continuano a non rilevarsi mutazioni specifiche per la variante IHU”.