Cirio al personale sanitario: "Una sola giornata non basta per ringraziarvi per tutto ciò che avete fatto"

"Una sola giornata non basta per ringraziarvi per tutto ciò che avete fatto e continuate a fare per ognuno di noi, per il nostro Piemonte. A tutti voi, che avete affrontato questa pandemia sempre in prima linea, va la nostra più profonda e sincera riconoscenza. Grazie".

Queste le parole del presidente della Regione Alberto Cirio in occasione della "Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato.”