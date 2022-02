Addio a Marino Golinelli, il Liceo del Cossatese lo ricorda così

Fondatore e direttore di un'importante industria farmaceutica, a un certo punto della sua vita ha deciso di investire nella creazione di una Fondazione «Per fornire ai giovani dai 18 mesi ai 35 anni strumenti per la conoscenza. Vogliamo prepararli alla società che noi non possiamo neppure immaginare», l'Opificio Golinelli, città della scienza dedicata ai giovani.

E ieri, sera, all'età di 101 anni, è mancato nella sua città Bologna.

"Noi alla Sua fondazione siamo “di casa” da anni e anche per questa primavera stiamo progettando di portare degli studenti a passare una giornata nei bellissimi laboratori che lui ha creato per loro - scrive La Ragnatela, il giornale del Liceo del Cossatese e della Vallestrona - . Nel 2018 l’avevamo anche incontrato, si era fermato a chiacchierare con il gruppo che a fine agosto aveva passato lì un’intera settimana. Aveva 97 anni e aveva avuto piacere a fermarsi, scambiare due parole, e posare per una foto ricordo. Un uomo e un momento che ricordiamo con gratitudine".