20 febbraio, Giornata nazionale del personale sanitario

La scelta del 20 febbraio non è casuale. E' il giorno in cui a Codogno venne scoperto il “paziente uno”, il 38enne attaccato dal virus SARS-CoV-2.

«È un giorno importante in cui voglio semplicemente dirvi grazie per il lavoro straordinario che avete fatto in questi mesi così difficili", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel messaggio per la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.

In particolare, la Giornata è stata istituita con la Legge 13 novembre 2020 «per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus».