Patelli sul caro energia: "Sono diventati realtà 7 miliardi per tagliare le bollette"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell'onorevole Cristina Patelli: "Egregio Direttore, ti scrivo a poche ore dall’approvazione del Decreto Energia e a pochi giorni dal via libera a cinque referendum sulla Giustizia. Si tratta di risultati fortemente voluti dalla Lega. Sono diventati realtà 7 miliardi per tagliare le bollette, una parte dei quali destinata agli enti locali: era una precisa richiesta di Matteo Salvini, che per primo aveva proposto soluzioni contro il salasso energetico. Serviranno altri provvedimenti, ma questo passo è incoraggiante. Dopo più di un anno di governo, la Lega parla con i fatti: cito anche i 900 milioni per finanziare i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni e che, anche se in graduatoria, erano stati esclusi per i criteri previsti dal governo giallorosso. Il Comune di Biella non ha dovuto attendere perché si è aggiudicato subito 18 milioni e 424 mila euro, grazie alla bontà dei progetti presentati dai nostri amministratori.

L’ultimo consiglio dei ministri, sempre su spinta della Lega, ha concretizzato un fondo per le famiglie dei medici vittime del Covid e interventi concreti per l’automotive. Il premier Draghi ha anche confermato che ci sarà un piano per velocizzare le riaperture e l’abbandono del green pass, una ventata di buonsenso non più rinviabile.

Stare al governo ci ha consentito anche di bloccare leggi sbagliate come la patrimoniale, il Ddl Zan, lo ius soli, il tetto di mille euro per i contanti, la nuova stangata sulla casa. Non è poco. Aggiungo che nel Decreto Milleproroghe ci sono buone notizie. Basta pensare ai principali emendamenti targati Lega approvati, come quello a prima firma Bitonci, sottoscritto poi da tutti gli altri gruppi, per prorogare dal 31 marzo al 30 giugno il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per il corrente anno. Alla riformulazione dell’emendamento Iezzi col quale, finanziando la società Infrastrutture Milano-Cortina 2026, abbiamo messo in grado la società di operare in vista dell’appuntamento olimpionico. Ai 100 milioni per il fondo per l’assistenza ad alunni con disabilità.

Abbiamo ottenuto una proroga per i versamenti dell’Iva, la possibilità per i comuni di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021 per procedere alla riduzione della TARI. Gli EELL potranno computare ai fini delle capacità assunzionali per ciascuna annualità sia le cessazioni dal servizio del personale, sia quelle programmate nella stessa annualità. Si potrà assumere personale educativo a tempo determinato in deroga ai limiti di legge.

E ancora: credito d’imposta per la prima casa, sospensione delle sanzioni per tardiva o errata trasmissione della certificazione per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, proroga in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali, proroga a giugno 2022 del termine per il versamento dello sgravio IRAP, proroga delle ritenute alla fonte e dei trattamenti previdenziali per imprese settore avicolo e suinicolo.

Alle scuole paritarie potranno essere assegnati incarichi temporanei di insegnamento attingendo alle graduatorie dei servizi educativi.

Viene istituito un fondo per erogare dei voucher ai giovani under 35 a copertura dei costi da sostenere per il conseguimento delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei mezzi pesanti. La revisione periodica dei veicoli potrà essere espletata anche dagli ispettori di cui decreto MITE per smaltire gli arretrati delle Motorizzazioni. Potrà essere utilizzo il personale esaminatore in quiescenza per esami di guida per diminuire le liste d’attesa. Proroga della revisione delle macchine agricole, del registro elettronico dei trattamenti veterinari.

Nei prossimi mesi in Parlamento la Lega darà battaglia per tutelare i sacrifici e il lavoro di migliaia di imprenditori e lavoratori mentre i cittadini avranno l’occasione di cambiare la Giustizia votando Sì a cinque referendum promossi dalla Lega e dal Partito Radicale. È la testimonianza di un impegno costante, dentro e fuori il palazzo, per aiutare l’Italia evitando di consegnarla all’ennesimo governo di sinistra non voluto dai cittadini.