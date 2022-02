Tennistavolo, vittoria importante per Splendor contro Vercelli

Una vittoria importante quella di venerdì sera dello Splendor UnipolSai che alla palestra Da Vinci di Cossato ha la meglio per 5 a 1 sul TT Vercelli Cash Registers. L incontro, valevole per il campionato di. D2 regionale, ha visto portarsi subito in vantaggio i locali con le vittorie di Pegoraro, Casanova e Trevisan.

Barone Danilo per gli ospiti riapre la partita battendo Pegoraro in 4 set e portando sul 3 a 1 il risultato. La vittoria però non sfugge all’Unipol Sai che negli ultimi due singolari conquista la posta in palio con le vittorie di Casanova e Trevisan. Con questo successo la compagine cossatese si porta in una posizione tranquilla di classifica a 6 punti e distanzia proprio i vercellesi.