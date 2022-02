“Su Nuraghe Calcio Biella” vince 13-4 contro “Transporter United”

L’incontro di mercoledì 16 febbraio, disputato presso il centro sportivo “San Biagio”, conferma “Su Nuraghe Calcio Biella” capolista della classifica del campionato provinciale di calcio a 7, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Gara combattuta e ben diretta dall’arbitro Franco Polito: nonostante l’iniziale vantaggio di ben due gol in favore di “Transporter United”, si è conclusa con la vittoria finale di 13-4 in favore dei ragazzi scesi in campo con le insegne della Sardegna sul cuore.La partita è stata una gran galoppata trapuntata dal susseguirsi di gol contro i pur bravi avversari allenati da Luca Balboni e capitanati da Mattia Ravanelli. Tra i cannonieri in vetta alla classifica provinciale marcatori, 4 sono i gol segnati dal capitano di “Su Nuraghe” Edoardo Ceria, punta di diamante della formazione allenata da Roberto Geromel e diretta da Gaspare Carmona.

A questi, si sommano 3 reti messe a segno da Manuel Pizzo; 2 da Andrea Crescenzio; 2 da Gabriele Giusio; 1 da Alessandro Biasini e 1 da Nicholas Bovolenta. Nelle nuove divise rosso-blu, frutto dalla generosità di Autoriparazioni Tarasco in favore dell’universo giovanile, “Su Nuraghe Calcio Biella” scenderà in campo Lunedì 21 febbraio, alle ore 21:00, a Biella, presso il Centro sportivo "San Biagio", in via Fratelli Carlo e Nello Rosselli, per incontrare lo “Sporting Club Cossato”.